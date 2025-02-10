Россия продолжит активное противодействие фальсификации истории, проявлениям неонацизма и русофобии.

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Об этом в понедельник, 10 февраля, заявил российский президент Владимир Путин.

— М и н и с т е р с т в о и н о с т р а н н ы х д е л в н ы н е ш н е й в е с ь м а н е п р о с т о й м е ж д у н а р о д н о й о б с т а н о в к е т в е р д о и п о с л е д о в а т е л ь н о о т с т а и в а е т з а к о н н ы е н а ц и о н а л ь н ы е и н т е р е с ы Р о с с и и , о б е с п е ч и в а е т э ф ф е к т и в н о е в з а и м о д е й с т в и е с г о с у д а р с т в а м и м и р о в о г о б о л ь ш и н с т в а в ц е л я х п о с т р о е н и я с п р а в е д л и в о г о м н о г о п о л я р н о г о м и р о п о р я д к а , о с н о в а н н о г о н а в з а и м н о м у в а ж е н и и , в е р х о в е н с т в е м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а , п р и н ц и п а х р а в н о й и н е д е л и м о й б е з о п а с н о с т и , — г о в о р и т с я в п о с л а н и и г л а в ы г о с у д а р с т в а , о п у б л и к о в а н н о м н а сайте Кремля.

Член Совета безопасности и помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что политика Кишинева, направленная против России, в конечном итоге может привести к тому, что Молдавия либо станет частью другого государства, либо прекратит свое существование.

14 января Николай Патрушев заявил, что переговоры по украинскому конфликту должны вестись между Россией и Соединенными Штатами без участия других западных стран. Он также допустил, что в 2025 году Украина может прекратить свое существование. Помимо этого, помощник президента подчеркнул, что статус Донбасса и Новороссии не может являться предметом для обсуждения, поскольку эти территории вошли в состав России по воле их жителей.