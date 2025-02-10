Путин: РФ продолжит активное противодействие фальсификации истории
Россия продолжит активное противодействие фальсификации истории, проявлениям неонацизма и русофобии.
Об этом в понедельник, 10 февраля, заявил российский президент Владимир Путин.
— Министерство иностранных дел в нынешней весьма непростой международной обстановке твердо и последовательно отстаивает законные национальные интересы России, обеспечивает эффективное взаимодействие с государствами мирового большинства в целях построения справедливого многополярного миропорядка, основанного на взаимном уважении, верховенстве международного права, принципах равной и неделимой безопасности, — говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
Член Совета безопасности и помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что политика Кишинева, направленная против России, в конечном итоге может привести к тому, что Молдавия либо станет частью другого государства, либо прекратит свое существование.
14 января Николай Патрушев заявил, что переговоры по украинскому конфликту должны вестись между Россией и Соединенными Штатами без участия других западных стран. Он также допустил, что в 2025 году Украина может прекратить свое существование. Помимо этого, помощник президента подчеркнул, что статус Донбасса и Новороссии не может являться предметом для обсуждения, поскольку эти территории вошли в состав России по воле их жителей.