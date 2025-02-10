Путин оценил работу МИД РФ
МИД РФ отстаивает законные национальные интересы России, обеспечивает эффективное взаимодействие с государствами мирового большинства и построение справедливого многополярного миропорядка. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме сотрудникам и ветеранам ведомства по случаю Дня дипломатического работника.
Глава государства заявил, что МИД может гордиться своей богатой и славной историей. Его сотрудники всегда с честью служили стране, проявляя мужество, профессионализм и верность долгу. Путин подчеркнул, что ведомство и «в нынешней весьма непростой международной обстановке» качественно выполняет свою работу.
«Свидетельством этому, в частности, является продуктивная работа российского председательства в БРИКС, успех саммита объединения в Казани», — отметил Путин.
Президент выразил уверенность, что в год 80-летия Великой Победы дипломаты продолжат активную работу по противодействую фальсификации истории, проявлениям неонацизма, русофобии и иных форм дискриминации. Кроме того, особого внимания по-прежнему требует защита прав россиян за границей. В заключение Путин пожелал сотрудникам центрального аппарата и заграничных учреждений новых успехов, а ветеранам МИД — здоровья, бодрости духа и долголетия.