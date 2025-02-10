Путин оценил работу МИД РФ

МИД РФ отстаивает законные национальные интересы России, обеспечивает эффективное взаимодействие с государствами мирового большинства и построение справедливого многополярного миропорядка. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме сотрудникам и ветеранам ведомства по случаю Дня дипломатического работника.

Глава государства заявил, что МИД может гордиться своей богатой и славной историей. Его сотрудники всегда с честью служили стране, проявляя мужество, профессионализм и верность долгу. Путин подчеркнул, что ведомство и «в нынешней весьма непростой международной обстановке» качественно выполняет свою работу.

« С в и д е т е л ь с т в о м э т о м у , в ч а с т н о с т и , я в л я е т с я п р о д у к т и в н а я р а б о т а р о с с и й с к о г о п р е д с е д а т е л ь с т в а в Б Р И К С , у с п е х с а м м и т а о б ъ е д и н е н и я в К а з а н и » , — о т м е т и л П у т и н .

Президент выразил уверенность, что в год 80-летия Великой Победы дипломаты продолжат активную работу по противодействую фальсификации истории, проявлениям неонацизма, русофобии и иных форм дискриминации. Кроме того, особого внимания по-прежнему требует защита прав россиян за границей. В заключение Путин пожелал сотрудникам центрального аппарата и заграничных учреждений новых успехов, а ветеранам МИД — здоровья, бодрости духа и долголетия.