Небензя назвал одно условие для подписания мирного соглашения с Киевом
Любые мирные соглашения с Киевом должно подписать законное руководство Украины.
Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, передает РИА Новости.
«Если переговоры будут нелегитимными, значит, и их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными», — отметил он.
Небензя также указал на то, что декрет президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией может осложнить переговорный процесс. Он также отметил, что этому может способствовать истечение полномочий главы украинского государства в мае прошлого года.
Ранее Зеленский заявил, что украинский конфликт можно завершить в 2025-м. По его словам, для урегулирования конфликта в текущем году есть все возможности.