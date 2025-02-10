Любые мирные соглашения с Киевом должно подписать законное руководство Украины.

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Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, передает РИА Новости.

« Е с л и п е р е г о в о р ы б у д у т н е л е г и т и м н ы м и , з н а ч и т , и и х и т о г и м о г у т б ы т ь п о з д н е е о б ъ я в л е н ы ю р и д и ч е с к и н и ч т о ж н ы м и » , — о т м е т и л о н .

Небензя также указал на то, что декрет президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией может осложнить переговорный процесс. Он также отметил, что этому может способствовать истечение полномочий главы украинского государства в мае прошлого года.

Ранее Зеленский заявил, что украинский конфликт можно завершить в 2025-м. По его словам, для урегулирования конфликта в текущем году есть все возможности.