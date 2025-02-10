Володин перечислил проблемы в сфере образования

Доля молодых учителей составляет всего 10 процентов от числа всех преподавателей, в то время как численность педагогов в возрасте старше 65 лет больше.

Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

— С п а с и б о и м и н и з к и й п о к л о н з а т о , ч т о о н и п р о д о л ж а ю т р а б о т а т ь . И х п р о с т о н е к е м б у д е т з а м е н и т ь в с л у ч а е , е с л и о н и р е ш а т у й т и , — п о д ч е р к н у л о н .

В ходе заседания Совета по науке и образованию президент России Владимир Путин отметил нехватку учителей математики и физики, которая ежегодно растет в течение последних восьми лет.

Володин подчеркнул, что профильные министерства докладывают о «хороших» результатах в сфере образовательных кадров, учитывая только совместителей и педагогов, которые ведут несколько несмежных предметов, пройдя переквалификацию. По его словам, такие данные не дают «объективной картины».

Парламентарий отметил, что для развития технологий и роста экономики страны нужно повысить качество образования, и сообщил о намерении предметно обсудить с Правительством России вопросы, связанные с разработкой Стратегии развития образования, об этом Володин сообщил в своем Telegram-канале.

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в 2026 году в российские школы вернется предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». По его словам, Русская православная церковь играет важную роль в системе воспитания подрастающего поколения в духе нравственных и культурных ценностей, присущих русскому народу.