Володин перечислил проблемы в сфере образования

«Некем будет заменить»: Володин перечислил проблемы в образовании
Доля молодых учителей составляет всего 10 процентов от числа всех преподавателей, в то время как численность педагогов в возрасте старше 65 лет больше.
Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
— Спасибо им и низкий поклон за то, что они продолжают работать. Их просто некем будет заменить в случае, если они решат уйти, — подчеркнул он.
В ходе заседания Совета по науке и образованию президент России Владимир Путин отметил нехватку учителей математики и физики, которая ежегодно растет в течение последних восьми лет.
Володин подчеркнул, что профильные министерства докладывают о «хороших» результатах в сфере образовательных кадров, учитывая только совместителей и педагогов, которые ведут несколько несмежных предметов, пройдя переквалификацию. По его словам, такие данные не дают «объективной картины».
Парламентарий отметил, что для развития технологий и роста экономики страны нужно повысить качество образования, и сообщил о намерении предметно обсудить с Правительством России вопросы, связанные с разработкой Стратегии развития образования, об этом Володин сообщил в своем Telegram-канале.
Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в 2026 году в российские школы вернется предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». По его словам, Русская православная церковь играет важную роль в системе воспитания подрастающего поколения в духе нравственных и культурных ценностей, присущих русскому народу.