Небензя рассказал об отношениях России с новыми властями Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона поддерживает «рабочий канал связи» с новыми властями Сирии. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

« Н а ш п о с о л п р о д о л ж а е т р а б о т у в Д а м а с к е . П о д д е р ж и в а е т с я р а б о ч и й к а н а л с в я з и с н о в ы м и с и р и й с к и м и в л а с т я м и » , — о т м е т и л Н е б е н з я .

Он добавил, что в Нью-Йорке российская сторона контактирует с коллегами из постпредства Сирии, получающими инструкции из Дамаска.

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Ранее в МВД Сирии отметили, что сотрудничество с Россией отвечает интересам республики.