Небензя: Россия поддерживает «рабочий канал связи» с новыми властями Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона поддерживает «рабочий канал связи» с новыми властями Сирии. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Небензя рассказал об отношениях России с новыми властями Сирии
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«Наш посол продолжает работу в Дамаске. Поддерживается рабочий канал связи с новыми сирийскими властями», отметил Небензя.

Он добавил, что в Нью-Йорке российская сторона контактирует с коллегами из постпредства Сирии, получающими инструкции из Дамаска.

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Ранее в МВД Сирии отметили, что сотрудничество с Россией отвечает интересам республики.

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