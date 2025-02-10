Небензя рассказал об отношениях России с новыми властями Сирии

Небензя: Россия поддерживает «рабочий канал связи» с новыми властями Сирии
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона поддерживает «рабочий канал связи» с новыми властями Сирии. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
«Наш посол продолжает работу в Дамаске. Поддерживается рабочий канал связи с новыми сирийскими властями», — отметил Небензя.
Он добавил, что в Нью-Йорке российская сторона контактирует с коллегами из постпредства Сирии, получающими инструкции из Дамаска.
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Ранее в МВД Сирии отметили, что сотрудничество с Россией отвечает интересам республики.