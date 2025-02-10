Посол РФ: подготовка визита Путина в Индию в 2025 году ведется

Визит российского президента Владимира Путина в Индию, который должен состояться в конце 2025 года по приглашению премьер-министра республики Нарендры Моди, находится в режиме подготовки и "содержательного наполнения". Об этом заявил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.

В интервью телеканалу "Россия-24" он напомнил, что между Россией и Индией действует "формат ежегодных саммитов".

" О д а т а х [ п р е д с т о я щ е г о в и з и т а ] р а с п р о с т р а н я т ь с я н е б у д у , о б э т о м б у д е т с в о е в р е м е н н о о б ъ я в л е н о Администрацией президента России. Но такая подготовка ведется, и в настоящее время мы как раз занимаемся содержательным наполнением встречи, которая ожидается в этом году", - отметил дипломат.

В конце ноября 2024 года помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что Россия получила от Индии приглашение Путину посетить с официальным визитом республику. Путин и Моди регулярно - раз в пару месяцев - проводят телефонные разговоры, поддерживая личный контакт. Руководители двух стран также стараются по возможности видеться друг с другом - например, на международных площадках.