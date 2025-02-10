Небензя заявил, что миротворцы без мандата ООН станут законными целями для РФ

Совет Безопасности ООН должен выдать мандат на развертывание миротворческого контингента на территории Украины, в противном случае вошедшие в него иностранные военнослужащие станут законными целями для РФ.

Такое заявление в ходе интервью для РИА Новости сделал постоянный представитель Москвы при всемирной организации Василий Небензя. По его словам, сейчас в мире наблюдается усталость от украинского конфликта. В связи с этим на международной политической арене начали циркулировать различные слухи, в том числе о развертывании миротворческого контингента в зоне боевых действий.

" Н а д о ч е т к о п о н и м а т ь : н и к а к и е " м и р о т в о р ц ы " н е м о г у т д е й с т в о в а т ь б е з м а н д а т а о т С Б О О Н . В п р о т и в н о м с л у ч а е л ю б ы е и н о с т р а н н ы е в о е н н ы е к о н т и н г е н т ы б у д у т с т о ч к и з р е н и я м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а о б ы ч н ы м и к о м б а т а н т а м и " , — п о д ч е р к н у л д и п л о м а т .

Он уточнил, что в подобной ситуации военнослужащие из третьих стран станут легитимными целями для Вооруженных сил РФ. 31 января газета The Times сообщила, что страны — члены Европейского союза (ЕС) разошлись во мнении по вопросу отправки миротворцев на Украину. Великобритания, Франция и ряд иных государств поддержали предложение. В свою очередь, Германия выступила против данной инициативы. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".