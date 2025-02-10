Посол: Россия одобряет внешнеполитический курс властей Туркмении

Волынкин: Россия одобряет внешнеполитический курс властей Туркмении
Власти России уважают внешнеполитический курс, который выбрало руководство Туркменистана. Об этом рассказал посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин.
— В 2025 году Туркменистан будет отмечать 30-летнюю годовщину своего дважды признанного ООН постоянного нейтралитета. Хотел бы отметить, что в России всегда с большим уважением относились к выбранному туркменским руководством внешнеполитическому курсу, который вносит неоценимый вклад в общее дело обеспечения глобальной стабильности и геополитического равновесия, — таким мнением он поделился в статье одной из местных газет.
Он также поделился, что столица России и Ашхабад всегда тесно сотрудничали на фоне совместной истории, а также постоянного и взаимовыгодного диалога.
— Мы с удовлетворением констатируем совпадение или близость подходов России и Туркменистана к ключевым международным и региональным проблемам, решимость обеих сторон углублять сотрудничество по обеспечению безопасности в регионе и в мире в целом, — сказал он.
18 февраля в Туркмении отмечается День дипломатических работников, с чем Волынкин и поздравил всех своих коллег. Он пожелал им крепкого здоровья и новых успехов, передает РИА Новости.
Несмотря на хорошие отношения между странами, ранее глава «Туркменгаза» Максат Бабаев заявил, что компания остановила поставки газа в Россию. Причиной остановки поставок стало отсутствие договоренности по ценам между «Туркменгазом» и Газпромом.