Посол: Россия одобряет внешнеполитический курс властей Туркмении

Власти России уважают внешнеполитический курс, который выбрало руководство Туркменистана. Об этом рассказал посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин.

— В 2 0 2 5 г о д у Т у р к м е н и с т а н б у д е т о т м е ч а т ь 3 0 - л е т н ю ю г о д о в щ и н у с в о е г о д в а ж д ы п р и з н а н н о г о О О Н п о с т о я н н о г о н е й т р а л и т е т а . Х о т е л б ы о т м е т и т ь , ч т о в Р о с с и и в с е г д а с б о л ь ш и м у в а ж е н и е м о т н о с и л и с ь к в ы б р а н н о м у т у р к м е н с к и м р у к о в о д с т в о м в н е ш н е п о л и т и ч е с к о м у к у р с у , к о т о р ы й в н о с и т н е о ц е н и м ы й в к л а д в о б щ е е д е л о о б е с п е ч е н и я г л о б а л ь н о й с т а б и л ь н о с т и и г е о п о л и т и ч е с к о г о р а в н о в е с и я , — т а к и м м н е н и е м о н п о д е л и л с я в с т а т ь е о д н о й и з м е с т н ы х г а з е т .

Он также поделился, что столица России и Ашхабад всегда тесно сотрудничали на фоне совместной истории, а также постоянного и взаимовыгодного диалога.

— М ы с у д о в л е т в о р е н и е м к о н с т а т и р у е м с о в п а д е н и е и л и б л и з о с т ь п о д х о д о в Р о с с и и и Т у р к м е н и с т а н а к к л ю ч е в ы м м е ж д у н а р о д н ы м и р е г и о н а л ь н ы м п р о б л е м а м , р е ш и м о с т ь о б е и х с т о р о н у г л у б л я т ь с о т р у д н и ч е с т в о п о о б е с п е ч е н и ю б е з о п а с н о с т и в р е г и о н е и в м и р е в ц е л о м , — с к а з а л о н .

18 февраля в Туркмении отмечается День дипломатических работников, с чем Волынкин и поздравил всех своих коллег. Он пожелал им крепкого здоровья и новых успехов, передает РИА Новости.

Несмотря на хорошие отношения между странами, ранее глава «Туркменгаза» Максат Бабаев заявил, что компания остановила поставки газа в Россию. Причиной остановки поставок стало отсутствие договоренности по ценам между «Туркменгазом» и Газпромом.