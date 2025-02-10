В России назвали условие для заключения мирного договора с Украиной

Российский постпред при ООН Василий Небензя прокомментировал, в каком случае может быть заключено мирное соглашение Москвы и Киева. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

В России назвали условие для заключения мирного договора с Украиной
© Andrew Kelly / Reuters

Небензя назвал условие для заключения мирного договора с Украиной и подчеркнул, что заключение соглашение возможно только с легитимной властью Киева. Он напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский своим указом запретил переговоры с Россией. Однако его полномочия истекли в мае 2024 года.

«Принципиально важно, чтобы люди, которые будут подписывать мирные соглашения, имели на то законные полномочия», допустил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что тема проведения президентских выборов на Украине важна для будущих переговоров с Россией. «И понятно, что руководителю киевского режима она не совсем по душе», — отметил он.

Политика
Василий Небензя
ООН
Москва
Киев
Украина