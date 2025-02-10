Российский постпред при ООН Василий Небензя прокомментировал, в каком случае может быть заключено мирное соглашение Москвы и Киева. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

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Небензя назвал условие для заключения мирного договора с Украиной и подчеркнул, что заключение соглашение возможно только с легитимной властью Киева. Он напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский своим указом запретил переговоры с Россией. Однако его полномочия истекли в мае 2024 года.

« П р и н ц и п и а л ь н о в а ж н о , ч т о б ы л ю д и , к о т о р ы е б у д у т п о д п и с ы в а т ь м и р н ы е с о г л а ш е н и я , и м е л и н а т о з а к о н н ы е п о л н о м о ч и я » , — д о п у с т и л о н .

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что тема проведения президентских выборов на Украине важна для будущих переговоров с Россией. «И понятно, что руководителю киевского режима она не совсем по душе», — отметил он.