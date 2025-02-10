Россия делает все, чтобы сохранить дружеские связи с народом Молдавии, несмотря на разрушительную политику Кишинева. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью телеканалу «‎Россия 24»‎.

До этого в МИД РФ раскритиковали Молдавию за попытки увязать вопрос по газу с Приднестровьем. Так, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин раскритиковал заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана, связавшего разрешение газового кризиса с выводом российского контингента из Приднестровья.

По его словам, пересмотр формата миротворческой операции возможен только после достижения политического урегулирования конфликта, однако Кишинев «блокирует переговорные механизмы и игнорирует обращения Тирасполя».

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С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в европейские государства, отказавшись продлевать срок действия соответствующего контракта с РФ. Одной из наиболее пострадавших от этого сторон стало Приднестровье, где из-за нехватки топлива почти все местные предприятия были вынуждены приостановить работу.