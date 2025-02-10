Россия заявила о накачке Киева западным оружием

Страны Запада, заявляющие о необходимости перезапустить переговоры по Украине, продолжают накачивать Киев вооружениями. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что такие заявления звучат в том числе со стороны США и их новой администрации.

Галузин добавил, что при всех подобных, на первый взгляд, позитивных заявлениях на деле каких-либо изменений не происходит, поскольку страны Запада продолжают «накачивать вооружением нацистский киевский режим».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва открыта к контактам с США по Украине на равноправной основе.