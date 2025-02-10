МИД РФ: ЕС уже требует от Армении антироссийской политики, ничего не обещая
Евросоюз уже требует от Армении политической лояльности и присоединения к антироссийским санкциям, при этом не обещая Еревану ничего конкретного взамен. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью "Известиям".
"Что касается <…> вопроса о начале переговоров между Арменией и Евросоюзом по разного рода проектам в пользу сближения и, в частности, безвизового режима, то да, такие переговоры начаты. Мы видим, что Евросоюз и здесь верен себе, потому что, особо не давая каких-то обещаний и не принимая каких-то серьезных решений в плане безвизовых отношений, уже требует от Армении политической лояльности и присоединения к антироссийским санкциям", - отметил он.
Замглавы МИД также напомнил, что Москва четко обозначила для Еревана невозможность одновременного членства в Евразийском экономическом союзе и в Европейском союзе. "Это абсолютно разные системы, и одновременное пребывание в них просто невозможно", - подчеркнул Галузин, добавив, что членство Армении в ЕАЭС несет стране "ощутимые и весомые долгосрочные блага в виде роста торговли и в виде роста инвестиций".
9 января правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления в ЕС, теперь его обсудит парламент. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум. В свою очередь, глава МИД республики Арарат Мирзоян пояснял, что законопроект по этой теме был общественной инициативой, собравшей необходимое число подписей.