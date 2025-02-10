МИД РФ: ЕС уже требует от Армении антироссийской политики, ничего не обещая

Евросоюз уже требует от Армении политической лояльности и присоединения к антироссийским санкциям, при этом не обещая Еревану ничего конкретного взамен. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью "Известиям".

" Ч т о к а с а е т с я < … > в о п р о с а о н а ч а л е п е р е г о в о р о в м е ж д у А р м е н и е й и Е в р о с о ю з о м п о р а з н о г о р о д а п р о е к т а м в п о л ь з у с б л и ж е н и я и , в ч а с т н о с т и , б е з в и з о в о г о р е ж и м а , т о д а , т а к и е п е р е г о в о р ы н а ч а т ы . М ы в и д и м , ч т о Е в р о с о ю з и з д е с ь в е р е н с е б е , п о т о м у ч т о , о с о б о н е д а в а я к а к и х - т о о б е щ а н и й и н е п р и н и м а я к а к и х - т о с е р ь е з н ы х р е ш е н и й в п л а н е б е з в и з о в ы х о т н о ш е н и й , у ж е т р е б у е т о т А р м е н и и п о л и т и ч е с к о й л о я л ь н о с т и и п р и с о е д и н е н и я к а н т и р о с с и й с к и м с а н к ц и я м " , - о т м е т и л о н .

Замглавы МИД также напомнил, что Москва четко обозначила для Еревана невозможность одновременного членства в Евразийском экономическом союзе и в Европейском союзе. "Это абсолютно разные системы, и одновременное пребывание в них просто невозможно", - подчеркнул Галузин, добавив, что членство Армении в ЕАЭС несет стране "ощутимые и весомые долгосрочные блага в виде роста торговли и в виде роста инвестиций".

9 января правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления в ЕС, теперь его обсудит парламент. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум. В свою очередь, глава МИД республики Арарат Мирзоян пояснял, что законопроект по этой теме был общественной инициативой, собравшей необходимое число подписей.