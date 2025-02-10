Трамп отказался раскрыть подробности своего общения с Путиным

Президент США Дональд Трамп отказался раскрыть подробности своего общения с российским коллегой Владимиром Путиным. Он не сообщил, когда и как часто у него происходили эти беседы, отметил пресс-пул Белого дома. Заявление цитирует РИА Новости.

« П р е з и д е н т о т к а з а л с я к о н к р е т и з и р о в а т ь , к о г д а и к а к ч а с т о о н о б щ а л с я с П у т и н ы м » , — р а с с к а з а л и ж у р н а л и с т ы .

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что власти США ведут много разговоров, в том числе деликатных, с российскими властями. При этом чиновник не подтвердил и не опроверг сообщения о том, состоялся ли телефонный разговор между Трампом и Путиным.