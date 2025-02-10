США оказывают давление в ООН в надежде отпугнуть партнеров от РФ

США и страны Запада оказывают сильное политическое и экономическое давление на страны, которые разделяют позиции Москвы и продолжают дипломатическое сотрудничество с Россией. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в беседе с корреспондентом ТАСС, приуроченной к отмечаемому 10 февраля Дню дипломатического работника.

По словам дипломата, с изменением геополитической ситуации отношения представителей целого ряда западных стран с российскими дипломатами в Женеве изменились. В частности, они не идут ни на какие дипломатические контакты с РФ, за исключением тех, которые проходят в рамках работы международных организаций и сессий различных органов. В то же время в международной Женеве остается большое количество дипломатических представителей, которые понимают Россию и разделяют ее позиции. К ним в том числе относятся страны глобального Юга, Азии и Африки, указал Гатилов.

" Н е в с е м и м л е г к о п р и х о д и т с я , п о т о м у ч т о н а н и х о к а з ы в а е т с я о ч е н ь с и л ь н о е д а в л е н и е с о с т о р о н ы З а п а д а и Вашингтона, которые пытаются всячески отстранить их от сотрудничества с нами под политическими предлогами, с помощью экономического, финансового давления. Мы все это понимаем и пытаемся со своей стороны оказать им содействие, противодействие этому нажиму, который они ощущают со стороны, прежде всего американцев. А они делают это беззастенчиво, открыто, прямо нажимая на эти стороны, оказывая давление и грозя соответствующими санкциями. С этой точки зрения ситуация сложная", - пояснил дипломат.

Постпред отметил, что попытки противостоять этому давлению предпринимаются и в рамках взаимодействий внутри Группы друзей в защиту Устава ООН, которая уже насчитывает порядка 20 стран. "Мы регулярно встречаемся, обсуждаем различные вопросы, сейчас вышли на очень хороший уровень координации и согласования совместных заявлений по различным вопросам", - сказал Гатилов.

" Г л а в н ы м о б р а з о м э т о к а с а е т с я п р а в о ч е л о в е ч е с к о й т е м а т и к и . С е й ч а с н а с е с с и и , к о т о р а я о т к р ы в а е т с я в С о в е т е ООН по правам человека, мы уже договорились о том, что мы выступим с десятком совместных заявлений по различным пунктам повестки дня сессии", - уточнил дипломат.

Группа друзей в защиту Устава ООН была создана в 2019 году в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке по инициативе тогдашнего главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса. В нее входят Алжир, Ангола, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Палестина, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Никарагуа, Россия, Сент-Винсент и Гренадин, Сирия, Экваториальная Гвинея и Эритрея. Согласно принятой группой в ноябре 2022 года декларации, ее участники всерьез озабочены непрекращающимися попытками ряда стран подменить закрепленные в Уставе ООН принципы так называемым миропорядком, основанным на правилах, который по-прежнему не имеет четкого содержания, не обсуждался и не пользуется одобрением широкого круга государств - членов ООН.