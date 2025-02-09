Пашиняну передали приглашение на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил официальное приглашение на участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, сообщил посол России в Ереване Сергей Копыркин.

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Копыркин подчеркнул, что россияне и народы бывшего Советского Союза через несколько месяцев отметят эту значимую дату, передает РИА «Новости». Он выразил надежду, что участие армянского лидера станет символом единства и уважения к подвигу, совершенному нашими народами в годы войны.

Дипломат отметил, что в условиях сегодняшних вызовов и нападок на историческую правду, важно сохранять и защищать память о Великой Победе.

До этого Армения отказалась от участия во встрече ОДКБ в Москве.