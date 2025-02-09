Небензя оценил работу с новым постпредом США при ООН

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил РИА Новости, что Россия готова профессионально взаимодействовать с американской миссией в ООН.

« М ы в с е г д а г о т о в ы п р о ф е с с и о н а л ь н о в з а и м о д е й с т в о в а т ь к а к с а м е р и к а н с к и м и к о л л е г а м и , т а к и с о в с е м и о с т а л ь н ы м и д е л е г а ц и я м и . В п р и н ц и п е , н а р а б о ч е м у р о в н е у н а с с д е л е г а ц и е й США всегда были неплохие отношения», — отметил постпред.

Как отметил Небензя, у Москвы нет завышенных ожиданий по поводу нового руководства местной миссии США. По его мнению, США затачивают под внутреннюю аудиторию и под партийную повестку свои публичные выступления.

Небензя указал на возобновление диалога «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН

Ранее Небензя заявил, что пятерка постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН, включающая в себя Россию, США, Китай, Францию и Великобританию, восстановила диалог по ряду вопросов международной повестки. Он также подчеркнул, что ООН выполняет важную задачу по поддержанию международного порядка. По его словам, особую ответственность за это несут страны, входящие в число постоянных членов Совбеза.