Белый дом заявил о деликатных разговорах с Россией

Власти США ведут много разговоров, в том числе деликатных, с российскими властями. Об этом сообщил советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц, передает ТАСС.

Белый дом заявил о деликатных разговорах с Россией
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При этом чиновник не подтвердил и не опроверг сообщения о том, состоялся ли телефонный разговор между главой Белого дома Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

«Я не буду говорить об этом раньше президента. Безусловно, ведется много деликатных переговоров», сказал он.
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