В МИД назвали возможную основу для переговоров по Украине

Замглавы МИД России Михаил Галузин рассказал, что может лечь в основу будущих переговоров по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

В МИД назвали возможную основу для переговоров по Украине
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Галузин допустил, что основой переговоров станут наработки 2022 года.

«Основой для будущих договоренностей могут стать наработки переговоров 2022 года, касающиеся нейтрального внеблокового безъядерного статуса Украины, ее демилитаризации и денацификации, неразмещения на ее территории иностранных баз и войск, разумеется, при учете реалий "на земле" и позиций, озвученных президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года», уточнил он.

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Ранее Галузин отреагировал на заявления о переговорах, звучащие на Западе и Украине. По его мнению, западным странам и Киеву следует искоренить первопричины кризиса и признать новые реалии.

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