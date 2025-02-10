В МИД назвали возможную основу для переговоров по Украине

Замглавы МИД России Михаил Галузин рассказал, что может лечь в основу будущих переговоров по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Галузин допустил, что основой переговоров станут наработки 2022 года.

« О с н о в о й д л я б у д у щ и х д о г о в о р е н н о с т е й м о г у т с т а т ь н а р а б о т к и п е р е г о в о р о в 2 0 2 2 г о д а , к а с а ю щ и е с я н е й т р а л ь н о г о в н е б л о к о в о г о б е з ъ я д е р н о г о с т а т у с а У к р а и н ы , е е д е м и л и т а р и з а ц и и и д е н а ц и ф и к а ц и и , н е р а з м е щ е н и я н а е е т е р р и т о р и и и н о с т р а н н ы х б а з и в о й с к , р а з у м е е т с я , п р и у ч е т е р е а л и й " н а з е м л е " и п о з и ц и й , о з в у ч е н н ы х п р е з и д е н т о м В л а д и м и р о м П у т и н ы м в и ю н е 2 0 2 4 г о д а » , — у т о ч н и л о н .

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Ранее Галузин отреагировал на заявления о переговорах, звучащие на Западе и Украине. По его мнению, западным странам и Киеву следует искоренить первопричины кризиса и признать новые реалии.