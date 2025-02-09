В США отказались подтвердить сообщения о разговоре Трампа и Путина

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц отказался подтвердить сообщения о предполагаемом телефонном разговоре американского лидера Дональда Трампа с главой России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне в New York Post появилась публикация о том, что лидеры России и США провели телефонные переговоры.

По данным газеты, стороны обсудили вопросы международной повестки, в частности, конфликт на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ранее, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» сообщение New York Post о разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.

NYP: Трамп провел с Путиным разговор по Украине

Представитель Кремля отметил, что по мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам. Он добавил, что не вся информация о контактах поступает к нему.