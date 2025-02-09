Небензя указал на возобновление диалога «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН

Постоянные члены Совбеза ООН возобновили диалог. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

« М ы т а к ж е в с е г д а п о с л е д о в а т е л ь н о в ы с т у п а е м з а у к р е п л е н и е в з а и м о д е й с т в и я в р а м к а х „ п я т е р к и “ п о с т о я н н ы х ч л е н о в С о в е т а Б е з о п а с н о с т и . . . Н а д о с к а з а т ь , ч т о т а к о й д и а л о г в о з о б н о в и л с я » , — с к а з а л Н е б е н з я . Е г о с л о в а п е р е д а е т Р И А Н о в о с т и .

Состав Совета Безопасности ООН включает 15 стран: пять из них — постоянные члены, а десять — временные. Постоянными членами являются Россия, США, Великобритания, Китай и Франция, которые имеют право вето. При этом временные члены избираются на срок в два года.

Ранее стало известно, что Российская Федерация сделала запрос на заседание СБ ООН по украинскому кризису на 17 февраля. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что на встрече будет председательствовать Китай. Об этом писал MK.RU.