Президент Курчатовского института рассказал о пользе санкций

Глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук высказал свое мнение об антироссийских санкциях. Его слова приводит «Коммерсантъ».

« Е с л и б ы с а н к ц и й н е б ы л о , и х н а д о б ы л о б ы в в е с т и х о т я б ы н а в р е м я » , — с к а з а л о н .

По словам Ковальчука, они заставляют Россию восстанавливать свой технологический суверенитет.

При этом он отметил, что санкции и разрыв сотрудничества в сферах науки и культуры задевают обе стороны.

« У ч е н ы е д о л ж н ы о б щ а т ь с я , и д е и ц и р к у л и р о в а т ь , в з а и м о д е й с т в и е о б о г а щ а т ь . О т р а з р ы в а э т и х с в я з е й в с е м п л о х о » , — д о б а в и л о н .

До этого Ковальчук в ходе выступления с лекцией в Политехническом университете Петра Великого оценил способность США догнать Россию по уровню ядерного вооружения. По его словам, Соединенным Штатам придется долго догонять Российскую Федерацию по уровню ядерного вооружения, а также в развитии гиперзвуковых технологий.