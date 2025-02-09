Отключение Прибалтики от единой энергосистемы Белоруссии, России, Литвы, Латвии и Эстонии (БРЭЛЛ) служит продолжением уничтожения имевших предпосылки к процветанию стран и народов. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реакцию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала решение стран Балтии "свободой от угроз и шантажа".

© Пресс-служба МИД РФ

" С в о б о д а " о т н а у к и и о б р а з о в а н и я , с у в е р е н и т е т а и р а з в и т и я с П р и б а л т и к о й у ж е с л у ч и л а с ь . Э т о л о г и ч н о е п р о д о л ж е н и е у н и ч т о ж е н и я н е к о г д а и м е в ш и х в с е п р е д п о с ы л к и к п р о ц в е т а н и ю и н е з а в и с и м о с т и с т р а н и н а р о д о в " , - с к а з а л а д и п л о м а т .

Фон дер Ляйен заявила об «историческом дне» для Евросоюза

Ранее электросети стран Балтии после отключения от БРЭЛЛ завершили тестирование работы в автономном режиме и синхронизировались через Литву и Польшу с ЕС. Как отмечал генеральный директор компании - оператора литовских электросетей Litgrid Рокас Масюлис, синхронизация с ЕС сейчас являлась геополитической, а не технической задачей.