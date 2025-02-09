Захарова высказалась об отключении Прибалтики от БРЭЛЛ
Отключение Прибалтики от единой энергосистемы Белоруссии, России, Литвы, Латвии и Эстонии (БРЭЛЛ) служит продолжением уничтожения имевших предпосылки к процветанию стран и народов. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реакцию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала решение стран Балтии "свободой от угроз и шантажа".
"Свобода" от науки и образования, суверенитета и развития с Прибалтикой уже случилась. Это логичное продолжение уничтожения некогда имевших все предпосылки к процветанию и независимости стран и народов", - сказала дипломат.
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Ранее электросети стран Балтии после отключения от БРЭЛЛ завершили тестирование работы в автономном режиме и синхронизировались через Литву и Польшу с ЕС. Как отмечал генеральный директор компании - оператора литовских электросетей Litgrid Рокас Масюлис, синхронизация с ЕС сейчас являлась геополитической, а не технической задачей.