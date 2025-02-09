Постпред РФ в ООН назвал условие для контактов с США по украинской тематике

Россия ждет сигнала от Вашингтона и готова контактировать с США по вопросам урегулирования кризиса на Украине. Однако переговоры должны происходить на «равноправной основе и при обязательном учете российских интересов». Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что ранее об этом неоднократно говорил и президент РФ Владимир Путин. Необходим спокойный разговор с учетом интересов США и России, а также учет реалий сегодняшнего дня.

« М ы о т к р ы т ы к к о н т а к т а м , н о н а р а в н о п р а в н о й о с н о в е и п р и о б я з а т е л ь н о м у ч е т е р о с с и й с к и х и н т е р е с о в . Ж д е м с о о т в е т с т в у ю щ и х с и г н а л о в о т а м е р и к а н с к о й с т о р о н ы » , — с к а з а л п о с т п р е д Р Ф п р и О О Н .

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уже переговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным.