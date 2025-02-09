Постпред РФ в ООН назвал условие для контактов с США по украинской тематике

Россия ждет сигнала от Вашингтона и готова контактировать с США по вопросам урегулирования кризиса на Украине. Однако переговоры должны происходить на «равноправной основе и при обязательном учете российских интересов». Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

Постпред РФ в ООН назвал условие для контактов с США по украинской тематике
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Дипломат подчеркнул, что ранее об этом неоднократно говорил и президент РФ Владимир Путин. Необходим спокойный разговор с учетом интересов США и России, а также учет реалий сегодняшнего дня.

«Мы открыты к контактам, но на равноправной основе и при обязательном учете российских интересов. Ждем соответствующих сигналов от американской стороны», сказал постпред РФ при ООН.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уже переговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным.