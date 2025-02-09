Помощник Путина рассказал о его умении разговорить кого угодно

Президент России Владимир Путин может разговорить кого угодно, в том числе молодых ученых, которые волнуются перед общением с главой государства. Об этом сообщил помощник Путина по науке и образованию Андрей Фурсенко автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, передает РИА Новости.

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« К о г д а р е б я т а в с т р е ч а ю т с я с п р е з и д е н т о м , т о у н и х н а с т у п а е т з а ж а т о с т ь , н о н а ш п р е з и д е н т у м е е т р а з г о в о р и т ь с а м ы х р а з н ы х л ю д е й . В ы ж е в и д е л и , ч т о р а з г о в о р - т о п о ш е л ! » — с к а з а л о н .

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что работа над поручениями Путина, которые он дал по итогам встречи с молодыми учеными, началась. По его словам, молодые ученые на встрече с президентом задавали конкретные вопросы, после которых глава государства давал поручения кабмину.

Путин встречался с учеными в четверг, 6 февраля. Он, в частности, заявил, что необходимо исключить чрезмерный набор учащихся на платные отделения в вузы по ненужным специальностям. Глава государства также сообщал, что результаты опроса Федеральной службы охраны президента (ФСО) показывают нехватку учителей в России.