В Совфеде оценили вероятность выхода США из ООН

США не будут выходить из Организации Объединенных наций, так как это невыгодно руководству Штатов , считает сенатор Владимир Джабаров.

Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

« М о ж е т л и д о й т и д о в ы х о д а С Ш А и з О О Н ? К о н е ч н о , Т р а м п у н е д а д у т э т о г о с д е л а т ь . В е д ь С Ш А в п о л н е у д а ч н о и с п о л ь з у ю т м е с т о п о л о ж е н и е ш т а б - к в а р т и р ы О О Н в п о л и т и ч е с к и х ц е л я х » , — н а п и с а л о н .

По мнению сенатора, руководство СССР допустило ошибку, когда пошло навстречу президенту США Франклину Рузвельту на Ялтинской конференции. Тогда американский президент предложил разместить штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке — теперь американцы, как утверждает Джабаров, оказывают давление на другие государства и прибегают к различным «враждебным акциям».

4 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека. Вашингтон, помимо этого, принял решение покинуть Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам (БАПОР) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).