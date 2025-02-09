Разговор Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, о котором заявлял сам президент США, мог быть отчаянным и «по существу». Такое мнение в беседе с News.ru высказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат предположил, что «сначала состоялись неоднократные разговоры представителей специальных служб», которые вели подготовку к беседе двух лидеров.

« Я д у м а ю , э т о т р а з г о в о р б ы л п о с у щ е с т в у . Н а м о й в з г л я д , э т о о т ч а я н н ы е р а з г о в о р ы , г д е б ы л и п о д т в е р ж д е н ы т е т о ч к и , о к о т о р ы х д о г о в а р и в а л и с ь , и у ж е н а о с н о в а н и и э т о г о р а з г о в о р а Т р а м п з а я в и л , ч т о с о с т о и т с я в с т р е ч а с З е л е н с к и м » , — с к а з а л Ч е п а .

Парламентарий считает, что теперь Трамп «вызовет» украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон, где он выслушает позицию американского президента.

8 февраля президент США сообщил, что провел телефонный разговор с российским коллегой. При этом Трамп не стал уточнять, сколько по времени длилась беседа.

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Как он сказал, ключевой темой обсуждения стал украинский кризис. Американский лидер уточнил, что у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий, и выразил надежду на скорое завершение вооруженного противостояния между Киевом и Москвой.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» публикации о состоявшемся разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.