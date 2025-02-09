Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть публикации о контактах российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по Украине.

Ранее газета The New York Post написала, что Трамп сообщил об обсуждении по телефону с Путиным урегулирования конфликта на Украине.