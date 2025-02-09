Бездумная поддержка Зеленского Западом привела к уничтожению Украины, разрушению экономики крупнейших стран ЕС и мировых логистических цепочек. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Захарова сказала, что Запад превратил киевский режим в убийцу, оснастив его всеми видами вооружений. Но это привело только к уничтожению Украины.

« А к р о м е у н и ч т о ж е н и я с а м о й У к р а и н ы р у к а м и ж е э т о г о к и е в с к о г о р е ж и м а , с о б с т в е н н о г о в о р я , н е п о л у ч и л и н и ч е г о и з и с к о м о г о » , — о т м е т и л а п р е д с т а в и т е л ь М И Д Р Ф .

По ее словам, такая политика негативно отразилась и на самих западных странах. Экономика ведущих стран ЕС и мировые логистические цепочки оказались разрушены, по мировому развитию был нанесен мощный удар.

Дипломат считает, что официальным лицам на Западе пора признать причиненный ущерб, поскольку скрывать его от общественности все труднее. Люди видят плохие экономические показатели и падение экономики Евросоюза. Они «прочувствовали, что такое жить без ресурсов, которые поставляла и производила Россия» на взаимовыгодной основе. Именно от Москвы зависела и зависит возможность экономического роста ЕС.

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что политика Брюсселя привела к его проигрышу в конкурентной борьбе с КНР и США.