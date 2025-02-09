Отправка французских истребителей Mirage 2000 в зону конфликта лишь сильнее загоняет ситуацию в тупик для Украины и ее западных партнеров. Такое заявление в ходе интервью для РИА Новости сделала официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.

По ее словам, США и их союзники своими же руками создали «enfant terrible» («несносного ребенка») в лице украинского лидера Владимира Зеленского. Из-за этого Киев требует от западных государств все больше денег и вооружений, и им приходится время от времени «подбрасывать» дополнительную финансовую и военную помощь.

« Э т о ( п о с т а в к и M i r a g e 2 0 0 0 — « Г а з е т а . R u » ) о ч е р е д н о е д е й с т в о , к о т о р о е , к с о ж а л е н и ю , з а г о н я е т с и т у а ц и ю в е щ е б о л ь ш и й т у п и к » , — п о д ч е р к н у л а д и п л о м а т .

6 февраля министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Украина получила первую партию истребителей Mirage 2000. Президент республики Эммануэль Макрон анонсировал поставки воздушных судов в зону конфликта еще в июне 2024 года.

Комментируя ситуацию, посол Москвы в Париже Алексей Мешков назвал передачу французских истребителей Киеву примером бесплатной утилизации. Он выразил уверенность, что одна из главных причин поставок западного оружия на Украину заключается в стремлении США и их союзников избавиться от бывшей в употреблении техники.