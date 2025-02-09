Президент Украины Владимир Зеленский сам ответил, как можно в кратчайшие сроки остановить конфликт заявив, что Киев ни дня не продержится без помощи Соединенных Штатов.

Об этом в интервью РИА Новости заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

« М н е к а ж е т с я , я с л ы ш а л а и в е р с и и т о г о , ч т о у к р а и н с к и й к о н ф л и к т м о ж н о р е ш и т ь з а о д и н д е н ь . М н о г и е , к с т а т и г о в о р я , к а к - т о к э т о м у о т н о с и л и с ь и р о н и ч н о . Н о н а э т о ж е о т в е т и л с а м З е л е н с к и й . О н ж е с к а з а л , ч т о о н и и д н я н е п р о т я н у т б е з а м е р и к а н с к о й п о м о щ и . Н е к а ж е т с я л и в а м э т о д а ж е н е с о в п а д е н и е м ? В о т в а м и о т в е т н а в о п р о с » , — п о р а с с у ж д а л а З а х а р о в а .

В то же время спикер внешнеполитического ведомства напомнила, что Россия была готова к переговорам до начала спецоперации на Украине, когда в Москве только предвосхищали негативное развитие событий и ухудшение ситуации.

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До этого Зеленский заявлял, что Украина может потерять еще больше территорий, если Соединенные Штаты будут задерживать поставки военной и финансовой помощи. По словам Зеленского, обороноспособность ВСУ на треть зависит от Соединенных Штатов, а если Вашингтон прекратит оказывать помощь Киеву, и его примеру последуют европейцы, то общий объем поддержки упадет на 60%.