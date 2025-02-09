В МИД РФ заявили о наличии кандидатуры на пост посла в США

Российские власти уже определились с кандидатурой на должность посла страны в США.

Об этом в ходе интервью для РИА Новости сообщила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.

« Ч т о к а с а е т с я < . . . > п о с л а , я в а м м о г у с к а з а т ь а б с о л ю т н о ч е т к о : е с т ь к а н д и д а т у р а » , — о т м е т и л а д и п л о м а т .

При этом она подчеркнула, что Вашингтон до сих пор не выдал агреман для нового посла Москвы.

31 января заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США постепенно приближаются к тревожной зоне с точки зрения продолжительности принятия решения по выдаче агремана. По его словам, российские власти продолжают ждать решения Вашингтона, однако никаких подвижек с его стороны пока не наблюдается.

Официально имя кандидата на должность посла Москвы в американской столице не сообщалось. Но, как писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, этот пост может занять Александр Дарчиев. В настоящее время он возглавляет департамент Северной Америки российского внешнеполитического ведомства.