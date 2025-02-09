Дипломатов США вдруг стало не видно и не слышно на заседаниях ООН

Представители делегации США в Женеве впервые не вступают в полемику и не проявляют активности на заседаниях различных органов ООН, что крайне нетипично для них. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в беседе с корреспондентом ТАСС, приуроченной к отмечаемому 10 февраля Дню дипломатического работника.
По его словам, в американской делегации сейчас царит "полная неопределенность и непонимание" того, как действовать в международных организациях после решений, принятых новым президентом США Дональдом Трампом.
"Во многих органах они активности вообще не проявляют, просто сидят и слушают, что является нехарактерным для американской делегации, - пояснил дипломат. - Вот, например, конференция по разоружению, где мы с американцами постоянно вступали в дискуссии, отстаивая свои позиции. Они обвиняли нас, мы излагали свою позицию и так далее. Сейчас на протяжении последних нескольких заседаний их представителей вообще никак не слышно и не видно".
Россия не заметила подвижек США в разоружении
Гатилов отметил, что за то время, что он находится на своем посту, такую ситуацию он видит впервые. По его оценкам, она связана с неопределенностью позиций Вашингтона и его дальнейшего курса в вопросе выхода США из органов ООН.
"Видимо, американские дипломаты еще не получили соответствующих инструкций из Госдепа, из Белого дома, как им себя вести. Поэтому вот такая у них сейчас непонятная ситуация", - добавил постпред.
21 января Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из ВОЗ, обосновав свое решение непропорционально высокими взносами по сравнению с другими странами. 4 февраля пресс-пул Белого дома сообщил, что президент также подписал исполнительный указ о выходе США из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).