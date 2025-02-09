Дипломатов США вдруг стало не видно и не слышно на заседаниях ООН

Представители делегации США в Женеве впервые не вступают в полемику и не проявляют активности на заседаниях различных органов ООН, что крайне нетипично для них. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в беседе с корреспондентом ТАСС, приуроченной к отмечаемому 10 февраля Дню дипломатического работника.

По его словам, в американской делегации сейчас царит "полная неопределенность и непонимание" того, как действовать в международных организациях после решений, принятых новым президентом США Дональдом Трампом.

" В о м н о г и х о р г а н а х о н и а к т и в н о с т и в о о б щ е н е п р о я в л я ю т , п р о с т о с и д я т и с л у ш а ю т , ч т о я в л я е т с я н е х а р а к т е р н ы м д л я а м е р и к а н с к о й д е л е г а ц и и , - п о я с н и л д и п л о м а т . - В о т , н а п р и м е р , к о н ф е р е н ц и я п о р а з о р у ж е н и ю , г д е м ы с а м е р и к а н ц а м и п о с т о я н н о в с т у п а л и в д и с к у с с и и , о т с т а и в а я с в о и п о з и ц и и . О н и о б в и н я л и н а с , м ы и з л а г а л и с в о ю п о з и ц и ю и т а к д а л е е . С е й ч а с н а п р о т я ж е н и и п о с л е д н и х н е с к о л ь к и х з а с е д а н и й и х п р е д с т а в и т е л е й в о о б щ е н и к а к н е с л ы ш н о и н е в и д н о " .

Россия не заметила подвижек США в разоружении

Гатилов отметил, что за то время, что он находится на своем посту, такую ситуацию он видит впервые. По его оценкам, она связана с неопределенностью позиций Вашингтона и его дальнейшего курса в вопросе выхода США из органов ООН.

" В и д и м о , а м е р и к а н с к и е д и п л о м а т ы е щ е н е п о л у ч и л и с о о т в е т с т в у ю щ и х и н с т р у к ц и й и з Г о с д е п а , и з Б е л о г о д о м а , к а к и м с е б я в е с т и . П о э т о м у в о т т а к а я у н и х с е й ч а с н е п о н я т н а я с и т у а ц и я " , - д о б а в и л п о с т п р е д .

21 января Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из ВОЗ, обосновав свое решение непропорционально высокими взносами по сравнению с другими странами. 4 февраля пресс-пул Белого дома сообщил, что президент также подписал исполнительный указ о выходе США из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).