Россия пока не увидела позитивных изменений от администрации США по вопросам разоружения, заявил посол РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, подчеркнув важность равноправного диалога.

В интервью РИА «Новости» Гатилов подчеркнул, что Москва внимательно следит за риторикой и первыми шагами американских представителей. Он выразил надежду, что США перейдут от слов к делу, так как с 20 января ими много чего было сказано.

Гатилов заверил, что Россия готова поддерживать сотрудничество с любой американской администрацией, включая взаимодействие в рамках Конференции по разоружению. Однако, по его словам, позитивных подвижек в этом направлении пока не наблюдается. Россия ждет, когда делегация США на форуме получит соответствующие указания из Белого дома и будет назначен ее руководитель.

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Россия считает, что диалог на всех «разоруженческих» площадках Женевы должен строиться на равноправной и взаимоуважительной основе. Это связано с важной ролью, которую играют Москва и Вашингтон в вопросах стратегической стабильности и международной безопасности. Гатилов подчеркнул, что такие отношения являются ключевыми для решения целого ряда мировых вопросов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия предсказала напряженные переговоры по ядерному разоружению в 2025 году.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры о сокращении ядерных вооружений невозможны без учета всех аспектов безопасности в текущей международной обстановке и вовлеченности ядерных держав в конфликт с Россией.

Россия подчеркивала, что при сокращении СНВ нужно учитывать изменившуюся ситуацию в мире.