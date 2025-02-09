Пушков высказался по поводу отношений Трампа с Маском

Редакции журнала Time не удалось расколоть отношения предпринимателя и миллиардера Илона Маска и президента США Дональда Трампа публикацией главы SpaceX на обложку свежего номера. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

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« П о п ы т к а " р а з в е с т и " Трампа и Маска очевидна, но вряд ли это нарушит отношения между ними. У Трампа неплохое чувство юмора. Так что удар журнала — мимо цели», — считает сенатор.

Несмотря на это, констатировал Пушков, фигура Маска действительно играет в политике Трампа далеко не последнюю роль.

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Ранее журнал Time опубликовал обложку февральского выпуска, на которой Илон Маск изображен сидящим за рабочим столом президента США, а за его спиной стоят два флага: государственный флаг Штатов и флаг президента.

Ранее Илон Маск в соцсетях заявил, что любит Дональда Трампа «так же сильно, как гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину». В ответ на это Трамп заверил, что жена Мелания не будет ревновать его к Маску после признания в любви.

До этого издание The Hill написало, что порядка 53 процентов опрошенных американцев не одобряют влияние миллиардера на Дональда Трампа и рассчитывают, что его роль в администрации не будет большой.