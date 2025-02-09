Хинштейн предложил создать горячую линию для сообщения о мародерстве

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил создать горячую линию, чтобы сообщать о мародерстве на приграничных территориях региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

« П р е д л о ж и л с о з д а т ь г о р я ч у ю л и н и ю , п о м и м о 1 1 2 , к у д а к а ж д ы й ж и т е л ь с м о ж е т с о о б щ и т ь о ф а к т а х м а р о д е р с т в а , ч т о б ы э т о с р а з у п р е с е к а т ь » , — н а п и с а л о н .

Хинштейн добавил, что во время встречи с жителями Кореневского, Хомутовского и Беловского районов обсудил многие актуальные темы, в том числе выплату компенсаций за утрату имущества из-за обстрелов украинской армии.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу об увеличении суммы выплат за потерю имущества, цифра будет озвучена позже.

Хинштейн также заявил, что курское приграничье необходимо начать восстанавливать немедленно, не откладывая эту задачу на потом.

До этого президент России Владимир Путин на встрече с руководителем региона заявил, что первые шаги в работе врио губернатора Курской области Александра Хинштейна оцениваются как «вполне удовлетворительные».