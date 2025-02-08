Россия потребует объяснений от США в связи с оружием в космосе

В случае размещения оружия в космосе США придется объясниться, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По ее словам, в Москве сейчас много что слышат из Вашингтона.

« Е с л и в э т у с т о р о н у ( в с т о р о н у р а з м е щ е н и я о р у ж и я . — « Г а з е т а . R u » ) п о й д е т в с я и с т о р и я , т о г д а , н а в е р н о е , и м т о ж е н у ж н о б у д е т к а к - т о о б ъ я с н и т ь с я , в е д ь о н и б у к в а л ь н о н е д а в н о т о ж е в р о д е б ы г о в о р и л и о т о м , ч т о н е с т о и т н а р а щ и в а т ь в о о р у ж е н и е , е г о п о т е н ц и а л в к о с м о с е » , — с к а з а л а д и п л о м а т .

Bloomberg: в 2025 году у США появится оружие против спутников России и Китая

В декабре прошлого года миллиардер и космический турист Джаред Айзекман, которого президент США Дональд Трамп выдвинул на должность главы NASA, заявил, что размещение американских военных в космосе неизбежно. В октябре Bloomberg узнало, что США готовятся использовать оружие для подавления спутников России и Китая. А в прошлом августе Трамп обещал создать в стране космическую национальную гвардию.