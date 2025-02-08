Захарова прокомментировала «пикантную ситуацию» вокруг четы Макрон

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг Брижит и Эммануэля Макрон иллюстрирует преследование французских журналистов властями за их профессиональную деятельность.

Захарова прокомментировала ситуацию вокруг четы Макрон, подчеркнув, что это наглядный пример преследования французских журналистов властями Франции, передает РИА «Новости».

Она заметила, что драма, развивающаяся вокруг пикантных подробностей в жизни семьи Макрон, теперь интересует не только французских, но и американских журналистов, а также мировую прессу.

« С е й ч а с р а з в и в а е т с я д р а м а . . . о т н о с и т е л ь н о к а к и х - т о п и к а н т н ы х п о д р о б н о с т е й т о г о , ч т о п р о и с х о д и т у ч е т ы Макрон. Не наш вопрос, безусловно, но я привожу это в качестве примера того, как французские же журналисты подвергаются преследованию со стороны властей … только за то, что направляют или имеют наглость, как опять же говорят во Франции, направлять вопросы, которые их интересуют», – отметила Захарова.

В центре скандала оказалась независимая журналистка Наташа Рей, которая в декабре 2021 года заявила о расследовании в отношении первой леди Франции Брижит Макрон. Рей заявляла, что Брижит в прошлом была мужчиной по имени Жан-Мишель.

Эти заявления быстро распространились в СМИ, в том числе в США, и вызвали бурную реакцию. В июне 2023 года апелляционный суд Кана признал Наташу Рей и Амандин Руа виновными в клевете, а в сентябре 2024 года суд Парижа приговорил их к штрафам в 13,5 тыс. евро.

Эммануэль Макрон впервые публично выступил против слухов о полу своей супруги в марте 2024 года, заявив, что одним из самых сложных испытаний на посту президента является ложная информация и сфабрикованные сюжеты. По его словам, это наносит вред не только его профессиональной, но и личной жизни.

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Адвокат Наташи Рей Франсуа Данглеан сообщил, что его подзащитная намерена подать прошение о политическом убежище через посольство РФ во Франции. В связи с этим она планирует обратиться за поддержкой к депутату Госдумы Петру Толстому, который известен и ценим во Франции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, независимая журналистка Наташа Рей обратилась за политическим убежищем в России после обвинений во Франции за заявления о супруге президента Брижит Макрон. Журналистка пояснила, что ее привлекает русская культура и политика.

Кроме того, Наташа Рей обжаловала приговор в Европейском суде по правам человека.