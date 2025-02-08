Посол РФ прокомментировал возможное посредничество Швейцарии в переговорах с Киевом

При урегулировании конфликта на Украине Россия не нуждается в посредничестве мнимо нейтральной Швейцарии. Сначала Берн должен изменить свой антироссийский курс. Об этом заявил посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин, передает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что российские руководители, в том числе глава МИД Сергей Лавров, неоднократно заявляли, что о посредничестве Швейцарии «не может быть и речи». Эта ситуация не изменилась.

« Е щ е р а з — п о к а н е б у д е т п р е д п о с ы л о к в в и д е с м е н ы н е д р у ж е с т в е н н о г о к у р с а в о т н о ш е н и и н а ш е й с т р а н ы , М о с к в а н е и з м е н и т с в о е о т н о ш е н и е к Б е р н у , а з н а ч и т , и н и к а к о е п о с р е д н и ч е с т в о м н и м ы х н е й т р а л о в н а м н е н у ж н о » , — с к а з а л п о с о л .

Он добавил, что никаких авансов в ущерб российским интересам не будет.

Названы условия исключения Швейцарии из списка недружественных стран

В январе новый президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер заявила Владимиру Зеленскому, что Берн готов стать посредником в урегулировании украинского кризиса.