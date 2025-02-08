РФ отказалась от посредничества Швейцарии в конфликте на Украине
Посол РФ прокомментировал возможное посредничество Швейцарии в переговорах с Киевом
При урегулировании конфликта на Украине Россия не нуждается в посредничестве мнимо нейтральной Швейцарии. Сначала Берн должен изменить свой антироссийский курс. Об этом заявил посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин, передает РИА Новости.
Дипломат напомнил, что российские руководители, в том числе глава МИД Сергей Лавров, неоднократно заявляли, что о посредничестве Швейцарии «не может быть и речи». Эта ситуация не изменилась.
«Еще раз — пока не будет предпосылок в виде смены недружественного курса в отношении нашей страны, Москва не изменит свое отношение к Берну, а значит, и никакое посредничество мнимых нейтралов нам не нужно», — сказал посол.
Он добавил, что никаких авансов в ущерб российским интересам не будет.
Названы условия исключения Швейцарии из списка недружественных стран
В январе новый президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер заявила Владимиру Зеленскому, что Берн готов стать посредником в урегулировании украинского кризиса.