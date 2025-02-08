РФ не будет платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2024 год

Правительство Российской Федерации приняло предложение Министерства иностранных дел РФ не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК) Организации Объединенных Наций (ООН) за 2024 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Россия отказалась платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН
© Постпредство России при ООН
"Принять предложение МИДа России, согласованное с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию Организации Объединенных Наций за 2024 год", - говорится в документе.

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МИД РФ поручено проинформировать секретариат ЕЭК ООН о принятом решении.

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