Россия отказалась платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

Правительство Российской Федерации приняло предложение Министерства иностранных дел РФ не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК) Организации Объединенных Наций (ООН) за 2024 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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" П р и н я т ь п р е д л о ж е н и е М И Д а Р о с с и и , с о г л а с о в а н н о е с М и н ф и н о м Р о с с и и , н е в ы п л а ч и в а т ь в з н о с в Е в р о п е й с к у ю э к о н о м и ч е с к у ю к о м и с с и ю О р г а н и з а ц и и О б ъ е д и н е н н ы х Н а ц и й з а 2 0 2 4 г о д " , - г о в о р и т с я в д о к у м е н т е .

США предъявили ООН требование по американским грантам

МИД РФ поручено проинформировать секретариат ЕЭК ООН о принятом решении.