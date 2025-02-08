Мишустин отметил рост значимости науки в развитии России
Российский премьер-министр Михаил Мишустин в поздравлении по случаю Дня российской науки отметил рост значимости науки в развитии страны.
«Поздравляю вас с Днём российской науки. Этот праздник учреждён в знак глубокого уважения к труду профессионального сообщества», — заявил он.
Как отметил глава правительства, благодаря новаторским идеям выдающихся российских учёных, исследователей, изобретателей были сделаны прорывные открытия в различных областях, включая физику, математику, химию, биологию, многие из них вписаны в мировую историю.
«Сегодня значимость науки в социально-экономическом развитии страны продолжает стремительно расти, повышается и интерес к ней. Всё больше молодых людей связывают свою жизнь с профессией исследователя», — говорится в телеграмме.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил исследователей с Днём российской науки. Он указал на вклад учёных в развитие экономики, укрепление обороноспособности страны и повышение качества жизни граждан.