Мишустин отметил рост значимости науки в развитии России

Российский премьер-министр Михаил Мишустин в поздравлении по случаю Дня российской науки отметил рост значимости науки в развитии страны.

Мишустин отметил рост значимости науки в развитии России
© ТАСС
«Поздравляю вас с Днём российской науки. Этот праздник учреждён в знак глубокого уважения к труду профессионального сообщества», заявил он.

Как отметил глава правительства, благодаря новаторским идеям выдающихся российских учёных, исследователей, изобретателей были сделаны прорывные открытия в различных областях, включая физику, математику, химию, биологию, многие из них вписаны в мировую историю.

«Сегодня значимость науки в социально-экономическом развитии страны продолжает стремительно расти, повышается и интерес к ней. Всё больше молодых людей связывают свою жизнь с профессией исследователя», говорится в телеграмме.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил исследователей с Днём российской науки. Он указал на вклад учёных в развитие экономики, укрепление обороноспособности страны и повышение качества жизни граждан.

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