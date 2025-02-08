Мишустин отметил рост значимости науки в развитии России

Российский премьер-министр Михаил Мишустин в поздравлении по случаю Дня российской науки отметил рост значимости науки в развитии страны.

« П о з д р а в л я ю в а с с Д н ё м р о с с и й с к о й н а у к и . Э т о т п р а з д н и к у ч р е ж д ё н в з н а к г л у б о к о г о у в а ж е н и я к т р у д у п р о ф е с с и о н а л ь н о г о с о о б щ е с т в а » , — заявил он.

Как отметил глава правительства, благодаря новаторским идеям выдающихся российских учёных, исследователей, изобретателей были сделаны прорывные открытия в различных областях, включая физику, математику, химию, биологию, многие из них вписаны в мировую историю.

« С е г о д н я з н а ч и м о с т ь н а у к и в с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о м р а з в и т и и с т р а н ы п р о д о л ж а е т с т р е м и т е л ь н о р а с т и , п о в ы ш а е т с я и и н т е р е с к н е й . В с ё б о л ь ш е м о л о д ы х л ю д е й с в я з ы в а ю т с в о ю ж и з н ь с п р о ф е с с и е й и с с л е д о в а т е л я » , — г о в о р и т с я в т е л е г р а м м е .

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил исследователей с Днём российской науки. Он указал на вклад учёных в развитие экономики, укрепление обороноспособности страны и повышение качества жизни граждан.