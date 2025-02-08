Президент Украины Владимир Зеленский продаст свою страну, если согласится на условия главы США Дональда Трампа о поставке редкоземельных металлов. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, «все, что сейчас делает» украинский лидер, — «продолжает разрушать» то, что осталось от Украины.

« П о д о р в а н а г о с у д а р с т в е н н о с т ь , н е л е г и т и м н а п р е з и д е н т с к а я в л а с т ь , д и с к р е д и т и р о в а н а в с я п о л и т и ч е с к а я с и с т е м а . У т р а ч е н ы н е з а в и с и м о с т ь и с у в е р е н и т е т , д ы ш и т н а л а д а н э к о н о м и к а . В п л ю с е т о л ь к о к л и к а у з у р п а т о р о в , г о т о в а я з а 3 0 с р е б р е н и к о в о т д а т ь с т р а н у и н а р о д н а р а с т е р з а н и е я с т р е б а м З а п а д а » , — н а п и с а л д е п у т а т .

Он также отметил, что Российская Федерация не торгует своими национальными интересами. Для РФ «сделки» в обмен на богатства Донбасса или права русских невозможны априори, подчеркнул парламентарий.

4 февраля Трамп сообщил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи.

Позже Зеленский заявил, что Киев готов предложить Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности. Украинский лидер обратил внимание на то, что предлагает взаимовыгодное сотрудничество по разработке полезных ископаемых, а не их передачу США. Кроме того, Киев ведет диалог с Вашингтоном по поводу использования подземных газовых хранилищ Украины для хранения американского сжиженного природного газа, добавил он.