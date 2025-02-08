В Госдуме заявили, что Зеленский продаст Украину

Президент Украины Владимир Зеленский продаст свою страну, если согласится на условия главы США Дональда Трампа о поставке редкоземельных металлов. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

В Госдуме заявили, что Зеленский продаст Украину
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По его словам, «все, что сейчас делает» украинский лидер, — «продолжает разрушать» то, что осталось от Украины.

«Подорвана государственность, нелегитимна президентская власть, дискредитирована вся политическая система. Утрачены независимость и суверенитет, дышит на ладан экономика. В плюсе только клика узурпаторов, готовая за 30 сребреников отдать страну и народ на растерзание ястребам Запада», написал депутат.

Он также отметил, что Российская Федерация не торгует своими национальными интересами. Для РФ «сделки» в обмен на богатства Донбасса или права русских невозможны априори, подчеркнул парламентарий.

4 февраля Трамп сообщил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи.

Позже Зеленский заявил, что Киев готов предложить Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности. Украинский лидер обратил внимание на то, что предлагает взаимовыгодное сотрудничество по разработке полезных ископаемых, а не их передачу США. Кроме того, Киев ведет диалог с Вашингтоном по поводу использования подземных газовых хранилищ Украины для хранения американского сжиженного природного газа, добавил он.

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