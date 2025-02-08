МИД России прокомментировал атаку ВСУ на Макеевку

МИД России осуждает обстрел Макеевки в ДНР со стороны Вооружённых сил Украины, в результате которого погиб один человек и десять пострадали. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Её слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

« Р е ш и т е л ь н о о с у ж д а е м э т о т п р е с т у п н ы й а к т т е р р о р и з м а » , — з а я в и л а Захарова.

По её словам, обстрелы населённых пунктов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, Крыма, других российских регионов и убийства мирных жителей свидетельствуют об агонии режима Владимира Зеленского.

Стало известно, что Трамп сменил тактику по завершению конфликта на Украине

Захарова также призвала правительства и профильные международные структуры осудить атаку.

Ранее сообщалось, что в результе обстрела Макеевки погибла одна девушка, а ещё десять человек, включая ребёнка, пострадали.