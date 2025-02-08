МИД России прокомментировал атаку ВСУ на Макеевку

Захарова: МИД России осуждает атаку ВСУ на Макеевку
МИД России осуждает обстрел Макеевки в ДНР со стороны Вооружённых сил Украины, в результате которого погиб один человек и десять пострадали. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Её слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Решительно осуждаем этот преступный акт терроризма», — заявила Захарова.
По её словам, обстрелы населённых пунктов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, Крыма, других российских регионов и убийства мирных жителей свидетельствуют об агонии режима Владимира Зеленского.
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Захарова также призвала правительства и профильные международные структуры осудить атаку.
Ранее сообщалось, что в результе обстрела Макеевки погибла одна девушка, а ещё десять человек, включая ребёнка, пострадали.