Председательство Финляндии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) началось неоднозначно. Так председательство Хельсинки оценил постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич, сообщает РИА Новости.

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« П о к а п о л и т и ч е с к и й с е з о н в В е н е н а ч а л с я н и ш а т к о н и в а л к о . Ф и н н ы т р а н с л и р у ю т п р о у к р а и н с к и е л о з у н г и , н о и н ы х р е з к и х а н т и р о с с и й с к и х ш а г о в п о к а н е с д е л а л и » , — о т м е т и л д и п л о м а т .

По его словам, финское председательство «продолжает идти своим путем», при этом российская сторона подчеркивает, что это находится на грани допустимого. Он добавил, что финская сторона настроена продолжать в том же духе, что может привести к негативным последствиям.

Ранее исполняющая обязанности руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что западные страны разрушили механизмы контроля над вооружениями посредством предоставления Украине военной помощи, включающей в себя высокоточное оружие. Она подчеркнула, что Запад разрушил военно-политическое направление деятельности ОБСЕ и ключевые договоренности.