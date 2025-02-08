Постпред России оценил начало председательства Финляндии в ОБСЕ

Председательство Финляндии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) началось неоднозначно. Так председательство Хельсинки оценил постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич, сообщает РИА Новости.

Постпред России оценил начало председательства Финляндии в ОБСЕ
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«Пока политический сезон в Вене начался ни шатко ни валко. Финны транслируют проукраинские лозунги, но иных резких антироссийских шагов пока не сделали», отметил дипломат.

По его словам, финское председательство «продолжает идти своим путем», при этом российская сторона подчеркивает, что это находится на грани допустимого. Он добавил, что финская сторона настроена продолжать в том же духе, что может привести к негативным последствиям.

Ранее исполняющая обязанности руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что западные страны разрушили механизмы контроля над вооружениями посредством предоставления Украине военной помощи, включающей в себя высокоточное оружие. Она подчеркнула, что Запад разрушил военно-политическое направление деятельности ОБСЕ и ключевые договоренности.