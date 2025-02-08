Названы условия исключения Швейцарии из списка недружественных стран

Россия исключит Швейцарию из списка недружественных стран в том случае, если Берн прекратит свою недружественную политику в отношении Москвы, снимет санкции и не будет участвовать в каких-либо антироссийских инициативах в Совете Европы, заявил посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат заметил, что в последнее время РФ отмечает попытки швейцарской прессы и ряда официальных лиц «нарисовать картинку», будто бы Россия стала в меньшей степени воспринимать Конфедерацию недружественной страной.

« Э т о н е т а к . М ы с о з н а т е л ь н о н е о б о с т р я е м н а ш и о т н о ш е н и я , н о м ы и н е в и д и м п р е д п о с ы л о к к и х п о т е п л е н и ю , д а ж е е с л и к т о - т о о ч е н ь с и л ь н о х о ч е т п р и м е р и т ь н а с е б я р о л ь п о с р е д н и к а и м и р о т в о р ц а » , — п о я с н и л Г а р м о н и н .

По его словам, Москва выдвигает ряд требований для исключения страны из списка. Это отмена санкций, отказ от дискриминационных мер в отношении россиян, неучастие в антироссийских инициативах.

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Кроме того, отметил посол, от властей Швейцарии пока не поступали просьбы об исключении из списка недружественных стран.

Ранее новый президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер заявила Киеву, что Берн готов выступить посредником в мирном урегулировании.