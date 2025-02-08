Министерство иностранных дел РФ направило посольству Британии официальную ноту, касающуюся инцидента с российской журналисткой и британскими дипломатами в аэропорту Внуково. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В субботу Захарова прокомментировала инцидент. Она заявила, что действия дипломатов западных стран по отношению к представителям российских СМИ выходят «далеко за рамки дипломатических приличий и в принципе не соответствуют высокому статусу».

По ее словам, МИД России направил британской дипмиссии в Москве официальную ноту.

« М и н и с т е р с т в о о ж и д а е т , ч т о П о с о л ь с т в о о к а ж е т в с е м е р н о е с о д е й с т в и е р о с с и й с к и м п р а в о о х р а н и т е л ь н ы м о р г а н а м в р а с с л е д о в а н и и у к а з а н н о г о у г о л о в н о г о д е л а , в к л ю ч а я у ч а с т и е с о т р у д н и к о в П о с о л ь с т в а в п р о ц е с с у а л ь н ы х д е й с т в и я х » , — с к а з а н о в д о к у м е н т е .

Также МИД РФ призвал британское посольство оперативно реагировать на обращения правоохранителей и не уклоняться от следственных мероприятий.

МВД РФ возбудило дело после нападения британского дипломата на журналистку

В октябре прошлого года в аэропорту Внуково 23-летняя российская журналистка пыталась взять интервью у британского дипломата, но он сильно толкнул её и сорвал у видеооператора бейдж «Пресса». Потерпевшая обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело.