Россия направила ноту Британии направили ноту после инцидента во Внуково
Министерство иностранных дел РФ направило посольству Британии официальную ноту, касающуюся инцидента с российской журналисткой и британскими дипломатами в аэропорту Внуково. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В субботу Захарова прокомментировала инцидент. Она заявила, что действия дипломатов западных стран по отношению к представителям российских СМИ выходят «далеко за рамки дипломатических приличий и в принципе не соответствуют высокому статусу».
По ее словам, МИД России направил британской дипмиссии в Москве официальную ноту.
«Министерство ожидает, что Посольство окажет всемерное содействие российским правоохранительным органам в расследовании указанного уголовного дела, включая участие сотрудников Посольства в процессуальных действиях», — сказано в документе.
Также МИД РФ призвал британское посольство оперативно реагировать на обращения правоохранителей и не уклоняться от следственных мероприятий.
МВД РФ возбудило дело после нападения британского дипломата на журналистку
В октябре прошлого года в аэропорту Внуково 23-летняя российская журналистка пыталась взять интервью у британского дипломата, но он сильно толкнул её и сорвал у видеооператора бейдж «Пресса». Потерпевшая обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело.