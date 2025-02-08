Сегодня в западных странах у российского президента Владимира Путина нет равного деятеля, какие были у советского вождя Иосифа Сталина во время Второй мировой войны, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. По его словам, которые приводит ТАСС, американский президент Франклин Рузвельт и британский премьер Уинстон Черчилль были достойными государственными деятелями. Сталин вел с ними переговоры не просто на равных, он имел перед ними моральные и интеллектуальные преимущества.

Е с л и у С т а л и н а в о в р е м я п е р е г о в о р о в с о ю з н и к и б ы л и д о с т о й н ы е — о п ы т н ы е , м о щ н ы е г о с у д а р с т в е н н ы е д е я т е л и , т а к и е к а к Р у з в е л ь т и Ч е р ч и л л ь , т о с е г о д н я в з а п а д н ы х с т р а н а х р а в н о г о д е я т е л я н е н а й д е ш ь . О н и в с е к а к и е - т о м е л к и е п е ш к и , — г о в о р и т и с т о р и к .

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил об «очень хороших разговорах» по урегулированию украинского конфликта. По его словам, американская сторона контактирует как с Москвой, так и с Киевом, чтобы найти решение. При этом каких-либо подробностей этих контактов политик не привел.

Путин: После смерти Махатмы Ганди и поговорить не с кем

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми тем временем утверждает, что переговоры России и Украины вряд ли начнутся в ближайшее время. По его словам, РФ якобы не заинтересована в решении конфликта, поэтому процесс затягивается. Министр добавил, что нужно несколько месяцев для обсуждения гарантий безопасности для Украины.