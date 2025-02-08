«Мелкие пешки»: Путину не нашлось достойного собеседника на Западе
Сегодня в западных странах у российского президента Владимира Путина нет равного деятеля, какие были у советского вождя Иосифа Сталина во время Второй мировой войны, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. По его словам, которые приводит ТАСС, американский президент Франклин Рузвельт и британский премьер Уинстон Черчилль были достойными государственными деятелями. Сталин вел с ними переговоры не просто на равных, он имел перед ними моральные и интеллектуальные преимущества.
Если у Сталина во время переговоров союзники были достойные — опытные, мощные государственные деятели, такие как Рузвельт и Черчилль, то сегодня в западных странах равного деятеля не найдешь. Они все какие-то мелкие пешки, — говорит историк.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил об «очень хороших разговорах» по урегулированию украинского конфликта. По его словам, американская сторона контактирует как с Москвой, так и с Киевом, чтобы найти решение. При этом каких-либо подробностей этих контактов политик не привел.
Путин: После смерти Махатмы Ганди и поговорить не с кем
Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми тем временем утверждает, что переговоры России и Украины вряд ли начнутся в ближайшее время. По его словам, РФ якобы не заинтересована в решении конфликта, поэтому процесс затягивается. Министр добавил, что нужно несколько месяцев для обсуждения гарантий безопасности для Украины.