Михаил Шеремет, член думского комитета по безопасности, назвал «цинизмом» инициативу Владимира Зеленского по завлечению в ВСУ 18-летних украинцев. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее украинский лидер, на фоне призывов Запада к снижению призывного возраста, сообщил, что Киев планирует привлечь 18-летних в ВСУ «выгодными контрактами».

« З е л е н с к и й д е м о н с т р и р у е т в о ч е р е д н о й р а з с в о й ц и н и з м и б е з р а з л и ч и е к у к р а и н с к о м у н а р о д у , г о т о в я м о л о д е ж и у ч а с т ь м я с н ы х ш т у р м о в п о д б л а г о в и д н ы м п р е д л о г о м в ы г о д н ы х к о н т р а к т о в с в ы с о к и м и з а р а б о т к а м и » , — п о д ч е р к н у л Ш е р е м е т .

По его мнению, украинский лидер готов и дальше губить свой народ, лишь бы обеспечить американцам доступ к ресурсам, выполнить волю заокеанских работодателей.