Шеремет назвал «цинизмом» идею Зеленского заманить в ВСУ 18-летних украинцев
Михаил Шеремет, член думского комитета по безопасности, назвал «цинизмом» инициативу Владимира Зеленского по завлечению в ВСУ 18-летних украинцев. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее украинский лидер, на фоне призывов Запада к снижению призывного возраста, сообщил, что Киев планирует привлечь 18-летних в ВСУ «выгодными контрактами».
«Зеленский демонстрирует в очередной раз свой цинизм и безразличие к украинскому народу, готовя молодежи участь мясных штурмов под благовидным предлогом выгодных контрактов с высокими заработками», — подчеркнул Шеремет.
По его мнению, украинский лидер готов и дальше губить свой народ, лишь бы обеспечить американцам доступ к ресурсам, выполнить волю заокеанских работодателей.