Минобороны России подало крупный иск к Управлению строительства
Российское Министерство обороны подало иск к ФГУП «Главное управление специального строительства», следует из дела, появившегося в картотеке арбитражных дел. Сума претензии составляет более чем 1,1 млрд рублей. Иных подробностей не приводится.
Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы. Сумма исковых требований 1 173 090 428 рублей, — сказано в карточке дела.
В ноябре прошлого года Савеловский суд Москвы арестовал генерального директора ФГУП Александра Молодченко в рамках уголовного дела о мошенничестве при заключении государственных контрактов. В СИЗО также отправили еще одного фигуранта дела, а третьего — под домашний арест.
Спустя месяц стало известно, что военные следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника подразделения Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России Ольги Бурлаковой. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного контракта.
В субботу, 8 февраля, в Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление от Министерства обороны на сумму 5,5 млн рублей к ОАО «Российские железные дороги». При этом детали искового заявления в материалах не уточняются, как и статус принятия Арбитражным судом Москвы его к производству.