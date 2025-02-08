Минобороны России подало крупный иск к Управлению строительства

Российское Министерство обороны подало иск к ФГУП «Главное управление специального строительства», следует из дела, появившегося в картотеке арбитражных дел. Сума претензии составляет более чем 1,1 млрд рублей. Иных подробностей не приводится.

И с к з а р е г и с т р и р о в а н в А р б и т р а ж н о м с у д е М о с к в ы . С у м м а и с к о в ы х т р е б о в а н и й 1 1 7 3 0 9 0 4 2 8 р у б л е й , — с к а з а н о в к а р т о ч к е д е л а .

В ноябре прошлого года Савеловский суд Москвы арестовал генерального директора ФГУП Александра Молодченко в рамках уголовного дела о мошенничестве при заключении государственных контрактов. В СИЗО также отправили еще одного фигуранта дела, а третьего — под домашний арест.

Спустя месяц стало известно, что военные следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника подразделения Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России Ольги Бурлаковой. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного контракта.

В субботу, 8 февраля, в Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление от Министерства обороны на сумму 5,5 млн рублей к ОАО «Российские железные дороги». При этом детали искового заявления в материалах не уточняются, как и статус принятия Арбитражным судом Москвы его к производству.