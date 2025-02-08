Планы президента США Дональда Трампа по присвоению ресурсов Украины, в том числе, месторождений редкоземельных металлов, обречены на провал, заявил в разговоре с журналистом газеты «Аргументы и факты» депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

Эксперт заметил, что американский политик представил перечень интересующих его на Украине ресурсов.

« О б щ е е у э т и х р е с у р с о в т о , ч т о о н и л и б о н а х о д я т с я н а т е р р и т о р и я х , у ж е о с в о б о ж д е н н ы х о т т е р р о р и с т и ч е с к о й о р г а н и з а ц и и У к р а и н а , л и б о н а т е р р и т о р и я х , к о т о р ы е в б л и ж а й ш е е в р е м я б у д у т о т н е е о с в о б о ж д е н ы » , — п о д ч е р к н у л В а с с е р м а н .

Аналитик напомнил, что основные месторождения природных ресурсов находятся в восточной части Украины.

Трампу сообщили неприятные новости о редкоземельных ресурсах на Украине

Вассерман констатировал, что в Донбассе также расположены колоссальные залежи угля и железа. Он добавил, что возможности для заработка на них значительно шире, но «зарабатывать будет не Трамп».

Ранее обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт сообщил, что план Трампа по получения доступа к месторождениям редкоземельных металлов на Украине приведет к поражению Запада.