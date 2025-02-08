Вассерман: Трамп не сможет присвоить себе ресурсы Украины
Планы президента США Дональда Трампа по присвоению ресурсов Украины, в том числе, месторождений редкоземельных металлов, обречены на провал, заявил в разговоре с журналистом газеты «Аргументы и факты» депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.
Эксперт заметил, что американский политик представил перечень интересующих его на Украине ресурсов.
«Общее у этих ресурсов то, что они либо находятся на территориях, уже освобожденных от террористической организации Украина, либо на территориях, которые в ближайшее время будут от нее освобождены», — подчеркнул Вассерман.
Аналитик напомнил, что основные месторождения природных ресурсов находятся в восточной части Украины.
Трампу сообщили неприятные новости о редкоземельных ресурсах на Украине
Вассерман констатировал, что в Донбассе также расположены колоссальные залежи угля и железа. Он добавил, что возможности для заработка на них значительно шире, но «зарабатывать будет не Трамп».
Ранее обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт сообщил, что план Трампа по получения доступа к месторождениям редкоземельных металлов на Украине приведет к поражению Запада.