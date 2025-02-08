В Крыму заявили о новом списке имущества украинских олигархов под национализацию

В Крыму готовят новый пакет по национализации имущества, принадлежащего украинским олигархам и «лицам, враждебно настроенным к России». Об этом заявил РИА Новости спикер крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, власти продолжают работу в этом направлении. Национализация имущества «врагов Крыма» приносит реальную помощь экономике республики, отметил он.

В новый пакет национализации крымских активов украинских олигархов включена квартира приятеля Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу полуострова. Речь идет о недвижимости, принадлежащей родственникам украинского политика и олигарха Виталия Хомутынника, а также объектах, «принадлежащих другим украинским соседям Зеленского в Ливадии».